Marçal convoca “ato pacífico” na frente da Rede Globo durante debate

São Paulo — O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, divulgou um vídeo em suas redes sociais convocando apoiadores para uma manifestação política em frente à sede da Rede Globo, na zona sul de São Paulo, durante o debate promovido pela emissora na noite desta quinta-feira (3/10).

“Eu quero te convidar para você estar ali na recepção na porta da Rede Globo de televisão. […] É uma manifestação pacífica. É só para você recepcionar minha chegada. E, na hora de sair, a gente já comemorar o primeiro turno juntos. A gente se vê”, afirmou Marçal no vídeo.

1 de 12

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

2 de 12

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

3 de 12

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

4 de 12

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

5 de 12

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

6 de 12

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

7 de 12

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

8 de 12

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

9 de 12

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

10 de 12

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

11 de 12

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

12 de 12

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

A Unidade Popular (UP), partido do candidato a prefeito Ricardo Senese, também convocou uma manifestação em frente a Rede Globo durante o debate. A legenda afirma que a emissora compactua com os ideais de Marçal.

O debate da Rede Globo é o último entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na eleição deste ano. Além de Marçal, participam Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

A emissora deve ter um esquema de segurança especial após os episódios de agressão no debate da TV Cultura, quando Datena deu uma cadeirada em Marçal, e no debate do Flow, quando um assessor do influenciador deu um soco no rosto do marqueteiro de Nunes.

Marçal, que tem acusado Boulos de ser “cheirador”, tem prometido apresentar no debate da Rede Globo provas de que o adversário é usuário de cocaína. A acusação já lhe rendeu condenações na Justiça Eleitoral e a concessão de direitos de resposta ao psolista.

No último debate, da Folha/UOL, na segunda-feira (30/9), Marçal fez referência a uma internação de Boulos no Hospital do Servidor. O candidato do PSol rebateu dizendo que a internação diz respeito a uma crise de depressão que enfrentou quando tinha 19 anos.