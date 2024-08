Marçal diz que sofre censura e ataca decisão que suspende redes

São Paulo — Pablo Marçal (PRTB) atacou na noite deste sábado (24/8) a decisão do juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz, que determinou a suspensão dos perfis “monetizados” do candidato à Prefeitura de São Paulo. “Eles estão me censurando, porque sou alguém que não preciso de dinheiro de política”, disse, durante uma live. Até o momento da transmissão, a conta do candidato no TikTok já tinha sido removida.

O juiz eleitoral acolheu neste sábado o pedido liminar do PSB, de Tabata Amaral, contra o candidato do PRTB. O magistrado ordenou a suspensão dos perfis de Pablo Marçal nas redes sociais. A determinação vale para perfis “monetizados” do candidato no Instagram, no Youtube, no TikTok e no Twitter.

Zorz também proibiu que Marçal remunere, “pessoalmente ou por interpostas pessoas”, os “cortadores” de seus conteúdos com a vinculação à campanha a prefeito de São Paulo até o fim das eleições.

“Destaco que não se está, nesta decisão, a se tolher a criação de perfis para propaganda eleitoral do candidato requerido, mas apenas suspender aqueles que buscaram a monetização dos ‘cortes’ por meio de terceiros interessados”, afirmou o juiz.

Durante a live, Marçal citou Silvio Santos, dizendo que fizeram a mesma coisa com ele em 1989, quando o impediram de concorrer à presidência. Também disse que não colocou seu dinheiro na campanha.

“Eles estão desesperados. Peço que vocês sejam a minha voz”, disse. “Nosso sistema está em metástase. O sistema político está em falência de múltiplos órgãos”, afirmou.

O candidato do PRTB ainda comparou suas redes sociais a canais de televisão. “Tirar minhas redes sociais? Imagina tirar um canal de televisão do ar?”, disse. “Se vocês derrubarem, vamos ganhar do mesmo jeito. Não vai ter segundo turno”, afirmou.

Marçal também atacou a imprensa e disse que vai contratar equipe jornalística para produzir suas próprias notícias. Afirmou também para seus seguidores escreverem “censura nunca mais”. Também ameaçou os demais candidatos, dizendo que vai atacá-los nos próximos debates.