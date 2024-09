Marçal diz que suas propostas são “sonhos” e podem não ser cumpridas

São Paulo — O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal disse nesta quarta-feira (4/9) que as propostas em seu plano de governo são “sonhos para a cidade”, que ainda não necessariamente tiveram a viabilidade analisada. Em sabatina no UOL, o influencer admitiu que seria impossível triplicar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em quatro anos, como promete no seu plano de governo.

“O que eu tô mostrando no plano, é que a gente precisa chegar nesse número. A viabilidade disso vem no 6 de outubro. Desafio todo mundo a pegar esse plano de governo, leia os dez planos para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica, e depois vai para prioridade”, afirmou Marçal.

1 de 12

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

2 de 12

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

3 de 12

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

4 de 12

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

5 de 12

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

6 de 12

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

7 de 12

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

8 de 12

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

9 de 12

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

10 de 12

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

11 de 12

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

12 de 12

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

Atualmente, a GCM conta com 7 mil homens. O candidato do PRTB promete elevar o número para 21 mil. Questionado durante a sabatina, ele disse que o custo para realizar o aumento do efetivo seria de R$ 100 milhões.

Confrontado com a informação de que a folha anual de pagamento da GCM é de R$ 700 milhões, o candidato do PRTB disse que, na verdade, os R$ 100 milhões seriam para uma primeira etapa do aumento do efetivo, sem dar detalhes sobre quantos guardas seriam contratados.

“Não vai fazer em quatro anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em quatro anos, vai embora, e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo pode chegar até a 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é muito mais violenta, tem muito mais guardas municipais per capita”, disse o candidato.

“Tá correta a sua conta, só que a gente vai começar com esses R$ 100 milhões, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro de onde a gente precisa tirar, a gente não vai chegar nisso”, acrescentou.

O candidato disse que ainda não sabe como a proposta seria custeada, mas disse que uma opção seria usar o subsídio às empresas de ônibus.

“Por exemplo, se a gente coloca nos empregos, que é o que a gente vai fazer, um subsídio de R$ 7 bilhões que está ali no transporte coletivo, eu consigo carregar ele e cumprir essa promessa”, disse.