Marçal é indiciado pela PF por uso de documento falso em caso do laudo de Boulos

A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (8), o empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado à prefeitura em São Paulo, pelo crime de uso de documento falso, após o empresário apresentar um laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos (Psol) na antevéspera do primeiro turno na capital paulista.

Marçal chegou ao prédio da Superintendência Regional da PF em São Paulo por volta das 11h20 desta sexta-feira e prestou depoimento por cerca de três horas. Marçal, em seu depoimento, negou qualquer envolvimento no episódio, afirmando que o suposto documento foi postado pela sua equipe.

O QUE DIZ A FAMÍLIA DO MÉDICO?

No dia 7 de outubro, a perícia da PF concluiu que a assinatura do médico José Roberto de Souza no documento, que apontava que o candidato do Psol havia sido internado por um episódio de surto após consumo de cocaína, era falsa. Peritos compararam várias assinaturas do médico ao longo dos anos e constataram que a assinatura presente no documento não poderia ter sido feita por ele.

Souza faleceu em 2022 e, segundo a sua filha Aline Garcia Souza, o pai nunca trabalhou na clínica Mais Consulta, apontada como a responsável pelo laudo e que jamais realizou atendimento clínico de pessoas com dependência química. Aline possui uma tatuagem com a assinatura do pai e afirma que esta difere muito da apresentada no documento.