Marçal é o Padre Kelmon dessas eleições, diz Boulos

Em debate, o candidato do Psol disse que o adversário veio para “tumultuar”; Marçal disse que iria “exorcizar o demônio”

Debate promovido pelo Estadão foi marcado por debate boca entre Boulos (esq.) e Pablo Marçal (dir.) Mario Agra/Câmara – 5.jun.2024

Anna Júlia Lopes Luísa Carvalho 14.ago.2024 (quarta-feira) – 12h39



O candidato à Prefeitura de São Paulo, deputado federal Guilherme Boulos (Psol), criticou nesta 4ª feira (14.ago.2024) a presença do seu adversário, o empresário Pablo Marçal (PRTB), no debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo. Boulos comparou Marçal com o candidato Padre Kelmon (PTB), que disputou as eleições de 2022.

“Você é o Padre Kelmon dessa eleição, você veio para tumultuar”, declarou Boulos. A fala do deputado se deu depois de Marçal chamar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “quadrilheiro” e dizer que o congressista fazia parte do “PT Kids” (na tradução do inglês, “kids” significa “crianças”).

Em resposta, Marçal disse que, se ele era o Padre Kelmon, ele iria “exorcizar o demônio”. O empresário tirou a sua carteira de trabalho do bolso e mostrou para Boulos. Disse que o adversário era um “grande vagabundo” que nunca trabalhou.

“Se eu sou o Padre Kelmon, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho. Nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa eleição. Aceito sim exorcizar. Você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade”, disse o ex-couch.

QUEM É PADRE KELMON Padre Kelmon foi o candidato do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) durante as eleições presidenciais de 2022. À época, ficou conhecido por ter se tornado auxiliar do então presidente Jair Bolsonaro (PL) nos debates, defendendo o ex-chefe do Executivo.

Kelmon viralizou nas redes sociais depois de a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) errar o seu nome. Padre Kelson. Kelvin? Candidato padre”, disse na ocasião.

Em embate com Padre Kelmon, a congressista também chamou o adversário de “padre de festa junina”.