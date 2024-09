Marçal embarca para El Salvador e deve se reunir com Bukele

São Paulo — Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal deu início, nesta quinta-feira (5/9), a uma sequência de agendas internacionais. Durante a manhã, ele embarcou para San Salvador, em El Salvador, onde deve se reunir com o presidente do país, Nayib Bukele.

O influenciador não deu detalhes sobre o cronograma da viagem, mas segundo interlocutores, ele também tenta encontros com o presidente da Argentina, Javier Milei, e com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As reuniões ainda não foram confirmadas.

Nos últimos dias, Marçal tem dito que pretende “internacionalizar a campanha” conversando com lideranças internacionais. Nessa quarta (4), em restaurante no Tatuapé, zona leste de São Paulo, ele anunciou que faria “uma agenda internacional”, sem dar muitos detalhes.

1 de 12

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

2 de 12

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

3 de 12

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

4 de 12

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

5 de 12

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

6 de 12

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

7 de 12

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

8 de 12

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

9 de 12

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

10 de 12

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

11 de 12

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

12 de 12

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

“Eu vou fazer uma agenda internacional agora. Eu não vou ver vocês diariamente nos próximos dias. Mas eu me proponho a abrir uma videochamada para vocês me entrevistarem todos os dias se vocês tiverem interesse”, disse.

A assessoria de imprensa de Pablo Marçal se limitou a anunciar que ele não teria agenda de campanha nesta quinta-feira (5).

Segundo aliados de Marçal, o candidato vê Nayib Bukele como uma inspiração e já mencionou ele em diversas oportunidades. Em 2024, ele foi reeleito presidente de El Salvador com 80% dos votos. Com a bandeira de combate ao crime organizado, Bukele se tornou um ícone da direita mundial.

7 de setembro Questionado diariamente sobre as manifestações bolsonaristas de 7 de setembro, Pablo Marçal disse que não poderia confirmar a presença em razão da agenda internacional. Ele, no entanto, não deixou claro se vai retornar ao país antes do evento.

Após atrito com Jair Bolsonaro, o ex-presidente convidou o candidato do PRTB para o evento. O influenciador afirmou que está preparando uma “surpresa” para seus eleitores no feriado da Independência.