Marçal envia por escrito explicações a Moraes após intimação por uso do X

BRASÍLIA , DF (FOLHAPRESS) – O candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) encaminhou por escrito sua resposta à intimação feita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo fato de ele ter utilizado seu perfil no X mesmo com a plataforma estando bloqueada no país.

STF confirmou que recebeu resposta do candidato por escrito. Conteúdo, porém, permanece sob sigilo. Agora, caberá a Moraes avaliar as explicações dadas por Pablo Marçal. Segundo a PF, Marçal utilizou sua conta no X, verificada com selo azul, na véspera do primeiro turno para fazer postagens mesmo com o bloqueio da rede no Brasil.

Comunicado pela PF, Moraes mandou intimar Marçal no próprio sábado (5). Na decisão, ministro cita condutas de abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação para disseminar mentiras durante as eleições. A intimação era para Marçal responder em 24h

A decisão de Moraes ocorreu após o TRE-SP mandar derrubar o perfil de Marçal do Instagram. O ex-coach divulgou um prontuário médico falso dizendo que Boulos teve um surto psicótico grave devido ao uso de cocaína – o documento também foi postado em outras redes sociais.

PF investiga possíveis crimes de Marçal. A PF incluiu o episódio do laudo falso no inquérito aberto em 17 de setembro. “Já há investigação em curso, essa nova representação foi juntada em inquérito instaurado em setembro, aberto a partir de outra representação do candidato Guilherme Boulos, que foi acusado de ser usuário de drogas”, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues ao UOL.