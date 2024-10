Marçal escolheu ex-aliado de Doria e Tarcísio como sucessor em SP, diz Marina Helena

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A economista Marina Helena, que foi candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, aponta que Pablo Marçal (PRTB) criticou João Doria e Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a campanha eleitoral, mas agora escolheu como seu sucessor o empresário Filipe Sabará, que trabalhou nas gestões do primeiro e do segundo.

O influenciador anunciou na quarta-feira (9) que Sabará será seu candidato a prefeito em 2028.

A economista Marina Helena (Novo), que foi candidata à Prefeitura de São Paulo, durante entrevista à No mesmo evento, eles disseram que Marina Helena teria sido a responsável pelo fim da candidatura do empresário à Prefeitura de São Paulo em 2020 e que, em troca, ela teria ganhado a possibilidade de concorrer em 2024.

Helena foi vice de Marçal naquele ano e diz ao Painel que não teve nada a ver com a expulsão de Sabará do Novo, que terminou por levar à interrupção da candidatura.

“A decisão foi tomada de forma unânime pela comissão de ética por fraude no currículo. A denúncia foi feita por um deputado estadual [Daniel José] que, curiosamente, foi apoiador do Marçal e candidato a vereador nesta eleição”, afirma a economista.

“Eu fui a maior prejudicada na história. Depois de todo o trabalho, inclusive coordenando o plano de governo, tive que desistir da própria candidatura por causa do erro do Filipe. Aliás, como a imprensa percebeu, plano que foi copiado em boa parte no plano de governo do Marçal”, completa.

Reportagem da CBN mostrou que vários trechos do programa de governo de Marçal, coordenado por Sabará, foram copiados do plano apresentado por ele e Marina Helena quatro anos antes.