Marçal “está derretendo”, diz Tarcísio ao lado de Nunes após Datafolha

São Paulo – O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que trabalha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista, disse nesta quinta-feira (19/9) que o adversário Pablo Marçal (PRTB) “está derretendo”. O comentário foi feito ao lado de Nunes, após uma visita ao Mercado Municipal de Pinheiros, na zona oeste da capital, pouco depois de ambos serem informados sobre a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta.

A pesquisa trouxe Nunes com 27% das intenções de voto, Guilherme Boulos (PSOL) com 26% e Marçal com 19%. Em relação à pesquisa anterior, a única mudança foi que Boulos oscilou um ponto para cima.

A pesquisa foi realizada após Marçal ter sido agredido por José Luiz Datena (PSDB) no domingo (15/9), ao vivo, no debate da TV Cultura. Tarcísio, no entanto, destacou o trabalho do prefeito, em parceria com o estado, como determinante para o resultado.

“As pessoas de fato começam a definir sua posição, e isso tem sido determinante. É por isso que o Ricardo cresceu”, disse o governador.

Após a visita ao mercado, o prefeito e o governador se sentaram para tomar café e comer doces em uma padaria de luxo anexa ao mercado, acompanhados de uma série de aliados.

Lá, conversaram por chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia a candidatura de Nunes para a Prefeitura de São Paulo. A chamada foi feita pelo advogado Fabio Wajngarten, que acompanhava Nunes e Tarcísio. Eles comentaram sobre a partida de futebol entre Palmeiras e Vasco, que ocorrerá no fim de semana, em Brasília.