Marçal ganha apoio de vencedor do BBB; vídeo

1 de 1 Jantar com Pablo Marçal – Foto: ReproduçãoCandidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal ganhou declarações de apoio de pelo menos dois ex-participantes do reality show “Big Brother Brasil (BBB)”, da TV Globo.

No fim de semana, os ex-BBBs Arthur Aguiar, vencedor da edição de 2022 do programa, e Pyong Lee se encontraram com Marçal e gravaram vídeos pedindo votos no ex-coach na eleição paulistana.

“Só tem um candidato que é capaz de trazer resultados novos”, diz Arthur. “Apoio o Marçal. Faz o M, faz o 28, São Paulo vai voar”, diz Pyong, na sequência.

No mesmo vídeo, aparecem ainda declarando voto em Marçal o empresário bilionário Janguiê Diniz, fundador do grupo “Ser Educacional”, e outros influenciadores digitais.

Jantar de ex-BBBs e influenciadores com Pablo Marçal

Ex-BBBs Arthur Aguiar e Pyong Lee pedem votos para Pablo Marçal

Justiça Eleitoral determinou suspensão das redes de Pablo Marçal

