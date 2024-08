Marçal nega ruptura com Bolsonaro e chama Carlos de “retardado”

São Paulo — O candidato do PRTB à Prefeitura da capital, Pablo Marçal, rebateu na noite desta quinta-feira (22/8) as acusações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em entrevista ao Metrópoles. Após troca de farpas no Instagram, Bolsonaro disse que Marçal “não tem caráter”.

Questionado sobre a fala por jornalistas após evento com empresários, o candidato do PRTB disse que não há uma ruptura com Bolsonaro, mas voltou a fazer provocações ao ex-presidente.

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

João Doria e Pablo Marçal

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Pablo Marçal entrevista a economista Marina Helena (Novo) para o programa dele no YouTube

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

“Se me falta caráter, ele pode me ensinar. Ele me fala o que é que precisa que eu estou à disposição para aprender. Ele que ficou 27 anos no Parlamento tomando pancada, tomou facada, ele deve ter aprimorado bastante o caráter dele. Eu tô à disposição dele como aluno, chamo ele de senhor e tá tudo certo”, disse Marçal.

O candidato afirmou que espera se reconciliar com Jair Bolsonaro após a eleição e que não conta com um eventual apoio do ex-presidente durante o pleito.

“Depois que passa a eleição, tá tudo certo. Não tem ruptura”, afirmou.

Marçal ainda voltou a dizer que participou da eleição de Bolsonaro, repetindo o que havia irritado o ex-presidente na discussão virtual horas antes.

“Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa. Eu acho que ele não pode pensar com o intestino”, disse.

Durante a manhã, Marçal comentou uma postagem de Bolsonaro dizendo: “Eles vão ter saudade de nós”. O ex-presidente respondeu com uma pergunta: “Nós? Abraços”, questionando a participação do influenciador.

Horas depois, Bolsonaro disse em entrevista ao Metrópoles que “falta caráter” a Marçal.

“Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de ‘quadrilheiro’. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à Presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter”, disse Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro Questionado sobre uma postagem em que Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, sugere que os eleitores de direita resistentes à candidatura de Ricardo Nunes (MDB) votem em Marina Helena (Novo) para não ajudar Marçal, o influencer chamou o vereador carioca de “retardado”.

“O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, um estúpido. Mas, pelo presidente, eu vou relevar aquele comentário”, disse. “Ele pode falar o que quiser. Ele sempre tá aí para atrapalhar. Ele atrapalhou nossa eleição a presidente”, acrescentou.