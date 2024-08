Marçal reage a vídeo de Bolsonaro em apoio a Nunes

Reprodução

1 de 1 Fotografia colorida de dois homens em trio elétrico com público ao fundo, Jair Bolsonaro e Pablo Marçal – Metrópoles – Foto: ReproduçãoCandidato a prefeito de São Paulo pelo nanico PRTB, Pablo Marçal reagiu ao vídeo divulgado por Jair Bolsonaro na segunda-feira (19/8), no qual o ex-presidente reafirma seu apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista.

Marçal comentou na postagem em que o PL publicou o vídeo de Bolsonaro e fez um apelo para que o ex-presidente o apoie na disputa municipal. “Estou contigo, capitão!!! Mas Nunes não dá. Bora fazer o M em SP”, escreveu o influencer.

Bolsonaro elogiou Marçal Na segunda, dias após dizer que Nunes não era o seu “candidato dos sonhos” e elogiar Marçal, Bolsonaro divulgou um vídeo reafirmando apoio a Nunes. “Em São Paulo apoiamos a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro, segundo apurou a coluna, gravou o vídeo após receber uma série de postagens antigas nas quais Marçal o criticou. Pesquisas internas do bolsonarismo também apontam o risco de Marçal estaria “roubando” parte do eleitorado do ex-presidente.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?