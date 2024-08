Marçal se mudou para São Paulo na véspera do prazo dado pelo TSE

Nome do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal mudou seu domicílio eleitoral para a capital paulista no dia cinco de abril, apenas 1 dia antes do fim do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os candidatos nas eleições municipais deste ano. Até então, o empresário dava como endereço residencial uma casa em Alphaville Industrial, em Barueri, conforme o próprio afirmou em vídeos e documentos. As cidades ficam a cerca de 30 km de distância.

O Art. 9º da Lei Eleitoral afirma que o candidato deverá possuir domicílio eleitoral no local onde disputará a eleição e estar filiado ao partido político, pelo menos, seis meses antes do pleito, que neste ano ocorrerá no dia seis de outubro. O novo domicílio eleitoral de Marçal é na Rua Manuel Cherém, na Vila Paulista, no condomínio Oásis.

1 de 3

Endereço onde Pablo Marçal supostamente mora em São Paulo,.

Reprodução/Google Maps

2 de 3

Apartamento à venda no mesmo condomínio do endereço de Pablo Marçal em São Paulo (SP).

Reprodução/Chaves na mão.

3 de 3

Casas à venda no Alphaville Industrial, em Barueri, onde Pablo Marçal morou.

Reprodução/ZAP Imóveis

“Trata-se de uma cobertura duplex que o Pablo tem próximo a Congonhas, pela posição estratégica em termos de logística,esse um dos endereço de imóveis que o Pablo tem em São Paulo, tendo outros endereços, atualmente ele reside no Jardim Europa”, informou a assessoria do candidato

Natural de Goiás, Pablo Marçal mudou seu domicílio eleitoral para o estado de São Paulo em 2022, para disputar o cargo de deputado federal. Ele chegou a ser eleito, mas teve sua candidatura indeferida pelo TSE. Na ocasião, ele colocou seu endereço em Santana de Parnaíba, cidade localizada a 40 km da capital.

“Se tem uma coisa boa em Alphaville é que eu nunca vi ninguém dando esmola, pois é tudo vigiado em Alphaville”, disse Marçal em uma das suas aulas. Em uma entrevista, o empresário disse ter comprado casas e investido em mais negócios no local.

A relação de Marçal com São Paulo já foi questionada pelos adversários. A candidata Tabata Amaral (PSB) já o chamou de “0071 goiano”, em referência ao código usado para se referir a mentiras.

Casos Moro e Tarcísio Em 2022, uma troca de domicílio eleitoral repentina rendeu problemas ao ex-juiz Sergio Moro (União). Ele tentou se candidatar a senador por São Paulo, mas o Tribunal Regional Eleitoral negou a transferência de título, atendendo a um pedido do PT, que apontou falta de vínculo do jurista com o local onde queria disputar a eleição. Por isso, ele teve que se candidatar no Paraná, estado pelo qual foi eleito senador.

Já o carioca Tarcísio de Freitas, que enfrentou o mesmo questionamento na Justiça, conseguiu o direito de disputar a eleição e saiu vitorioso na disputa pelo Governo de São Paulo.