Marcando nova fase na carreira de Isabela Souza, “Amor da Minha Vida” chega hoje ao Disney+

A estreia de “Amor da Minha Vida”, hoje (22), no Disney+, marca um novo momento na trajetória de Isabela Souza — atriz mineira que, desde cedo, conquistou os holofotes além das fronteiras nacionais. Sua participação na série, em um papel que reflete seu amadurecimento, confirma sua habilidade em se reinventar a cada novo projeto em que embarca.

Ao lado de Bruna Marquezine, que também assume a direção, a artista estrela uma trama que explora a idealização do amor e seus desencontros, abordando com sensibilidade as complexidades dos relacionamentos humanos.

Ela comenta: “A história de ‘Amor da Minha Vida’ trouxe muita identificação com tudo que já vivi – e tenho certeza que quem assistir também vai se identificar. É uma trama super humanizada, que apresenta conflitos cotidianos de uma forma real e divertida. Acho que o essencial é trazer verdade, e essa série traz. Por isso acredito que todos vão se identificar em algum ponto e conseguir refletir mais sobre seus sonhos e relacionamentos.”

Isabela, que atualmente vive a professora Pilar na novela do SBT “A Caverna Encantada”, é também muito conhecida como a protagonista de “Bia”. A série argentina, que a consagrou no universo da Disney, acrescentou à sua bagagem artística prêmios como o de “Atriz Favorita” no Kids’ Choice Awards México. Agora, em “Amor da Minha Vida”, ela reforça sua versatilidade, transitando entre diferentes registros e reafirmando talento e consistência.

“Eu estou amando ‘crescer’ junto com os fãs que me acompanham desde os meus primeiros projetos. Tenho recebido diariamente muito apoio deles, que estão super animados para minha estreia em ADMV. Meu objetivo é expandir os tipos de projetos que participo, e estar tanto em projetos mais adultos, que me permitem trazer uma versão mais realista dos dramas cotidianos, quanto em tramas infantojuvenis, e contar histórias lúdicas que também me fazem sonhar.”, reflete.

Para os fãs, as novidades não param por aí! Isabela também está prestes a estrear em “Uma Garota Comum”, outra produção do Disney+, onde interpretará sua primeira antagonista, Victoria. Ela antecipa: “A Vic foi minha primeira antagonista, e isso foi o que mais me atraiu. Mas, ao mesmo tempo que a Victoria é má em alguns momentos, ela é vulnerável e assume os erros. Então, durante a história acontece um amadurecimento muito grande na personagem. Eu amo!”