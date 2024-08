Marcando o primeiro dia da AUTOP, “Espaço Super Dicas” realiza treinamento para mais de 150 pessoas

Durante os 4 dias de feira, o espaço apresenta conteúdos exclusivos para mecânicos e visitantes que estarão na AUTOP. O treinamento com os especialistas é gratuito e tem a duração de 15 minutos.

A AUTOP 2024, (Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços), um dos mais importantes eventos do setor automotivo da América Latina, teve a sua abertura nesta quarta-feira (21), no Centro de Eventos do Ceará. Sob o lema “Your business is our focus” (Seu negócio é nosso foco), uma das empresas participantes da feira é a Schaeffler, líder no desenvolvimento de novas tecnologias em escala global, abordando temas relevantes como sustentabilidade e mobilidade.



Por meio de experiências imersivas durante os quatro dias de evento, os visitantes estão tendo a oportunidade de explorar os diversos produtos da marca e ainda aprofundar seus conhecimentos técnicos, através de palestras e dicas de profissionais renomados da Schaeffler. O “Espaço Super Dicas”, com o foco em treinamento para mecânicos e visitantes, teve o seu destaque nesta quarta-feira, recebendo no primeiro dia da feira mais de 150 pessoas, que tiveram acesso até mesmo a conteúdos exclusivos.

Alguns dos temas abordados, foram: Dicas de Instalação do Sistema de Acionamento Hidráulico, Instalação do Rolamento de Rodas, Diagnóstico e Instalação de Volante Bimassa, Instalação de Bomba D’água, entre outros. Além de todo o conhecimento no setor automotivo que o espaço tem proporcionado durante os treinamentos, os visitantes também estão concorrendo a produtos personalizados da Schaeffler.

Sobre a Schaeffler

Schaeffler Group – We pioneer motion

O Grupo Schaeffler tem impulsionado invenções e desenvolvimentos inovadores no campo da tecnologia de movimento há mais de 75 anos. Com tecnologias, produtos e serviços inovadores para mobilidade elétrica, acionamentos eficientes em termos de CO₂, soluções de chassi, Indústria 4.0, digitalização e energias renováveis, a empresa é um parceiro confiável para tornar o movimento mais eficiente, inteligente e sustentável – ao longo de todo o ciclo de vida. A Motion Technology Company fabrica componentes e sistemas de alta precisão para aplicações de powertrain e chassis, bem como soluções de rolamentos e rolamentos lisos para um grande número de aplicações industriais.

O Grupo Schaeffler gerou vendas de 16,3 bilhões de euros em 2023. Com cerca de 84.000 funcionários, a Schaeffler é uma das maiores empresas familiares do mundo e uma das empresas mais inovadoras da Alemanha.

Schaeffler na 18ª Feira Autop

De quarta (21) a sexta (23), das 15h às 21h

Sábado (24), das 14h às 19h

Local: Centro de Eventos Ceará, Fortaleza – CE

Estande 94

Informações sobre o evento: AUTOP 2024 (autopceara.com.br)

Assertiva Comunicação – Assessoria de Imprensap

Jordan Vall – (85)99650-7148

[email protected]

Instagram: @assertiva_comunicacao

Site: assertivacomunicacao.com