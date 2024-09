Marcas brasileiras abrirão a Semana de Moda de Londres; saiba mais

A iniciativa Brazil: Creating Fashion for Tomorrow (BCFT), entre os dias 13 e 17 de setembro, retorna ao London Fashion Week (LFW) com uma exibição impactante de marcas que celebram o papel das mulheres na moda. Com o tema A Chain of Women (Uma Corrente de Mulheres, em tradução livre), a segunda edição do evento, realizada na Embaixada do Brasil em Londres, destaca a inovação sustentável e a liderança feminina por meio de parcerias entre etiquetas e comunidades brasileiras.

Vem saber mais!

Uma prévia exclusiva do evento será realizada no dia de abertura do London Fashion Week, 12 de setembro, das 18h às 21h As marcas que estarão na exposição BCFT A exposição Brazil: Creating Fashion for Tomorrow integrará o calendário da Semana de Moda de Londres. Com uma prévia exclusiva no dia 12 de setembro, o evento coloca em evidência a força e a criatividade das brasileiras na indústria fashion.

A curadoria é assinada coletivamente por Camila Villas, especialista em moda sustentável; Lilian Pacce, jornalista, editora de moda e curadora com mestrado pela Universidade das Artes de Londres; e Marilia Biasi, head designer da marca Qasimi. Na seleção, estão etiquetas lideradas por mulheres que não só impulsionam o cenário nacional da moda, mas também são pioneiras em práticas responsáveis.

São elas: Catarina Mina, Cura Acessórios, Demodê, Farm Rio, Flavia Aranha, Irá Salles, Isabela Capeto, Lenny Niemeyer, Malwee, Marina Bitu, Nalimo, Nannacay, Neriage, PatBo, Paula Ferber, Renata Brenha, Silvia Furmanovich, Tereza Xavier, Vicenta Perrotta, Vix e WTNB. Essas labels têm se destacado em projetos de inclusão social e sustentabilidade em comunidades de baixa renda no Brasil.

A sustentabilidade material e a inovação do Brasil serão exibidas fisicamente Em parceria com a Apex, a exposição destaca métodos alternativos de produção e fontes materiais desenvolvidas por mulheres Todas as empresas que participarão estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU) A entrada da exposição é gratuita Destaques da segunda edição Uma das principais atrações deste ano é a apresentação de uma inovação da Malwee, o Fio do Futuro, que utiliza fibras recicladas de roupas usadas. Em comunicado à imprensa, Gabriela Rizzo, CEO do Grupo Malwee, ressaltou a importância da iniciativa no combate ao desperdício têxtil, um dos maiores desafios da indústria atualmente.

“Lançar uma coleção da Malwee a partir de uma inovação e com a participação de mulheres em situação de vulnerabilidade em um dos eventos de moda mais relevantes do mundo, o London Fashion Week, confirma que a moda sustentável, funcional, prática e feita pra durar tem cada vez mais espaço e relevância no calendário da moda global”, destacou a executiva.

Além da exposição, o evento sediará painéis de discussão sobre o papel das mulheres na moda e na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. As palestras buscarão aprofundar o debate sobre como elas podem liderar a transformação para uma indústria fashion mais responsável.

O Fio do Futuro, da Malwee, é composto por 85% de diferentes tipos de fibras de roupas usadas e desfiadas As peças são coletadas em parceria com o Movimento Internacional Cruz Vermelha Os cenógrafos da exposição de 2024 são Gigi Colagrossi, Helena Cebrian e Luiza Chara A exposição destaca a riqueza dos materiais, o artesanato e os novos processos de design do Brasil A segunda edição do Brazil: Creating Fashion for Tomorrow não só reafirma a importância da moda brasileira no cenário internacional, mas também coloca as mulheres no centro de temas como inovação e sustentabilidade. Ao destacar as conexões entre tradição, criatividade e responsabilidade socioambiental, o evento reforça o compromisso do Brasil em liderar uma moda contemporânea e consciente.