Marcelo Courrege e Carol Barcellos abrem o jogo e assumem namoro

Marcelo Courrege e Carol Barcellos decidiram abrir o jogo e assumiram, publicamente, que estão namorando. O romance já não era mais segredo para as pessoas próximas e nem para os leitores desta coluna.

Em setembro do ano passado, a coluna contou sobre dois jornalistas esportivos da TV Globo que viraram assunto nos corredores da emissora por estarem se envolvendo. Na ocasião, demos a notícia de maneira cifrada, sem citar os nomes dos envolvidos, já que o repórter era casado. Ainda na época, nós os procuramos para que pudessem se pronunciar, mas não tivemos retorno.

O namoro foi assumido, na noite do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí. Marcelo Courrege e Carol Barcellos assistiram as escolas juntos e publicaram fotos juntos em suas respectivas redes sociais.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos

Marcelo Courrege e Carol Barcellos Reprodução/Instagram

Marcelo Courrege e Carol Barcellos Reprodução/Instagram

“‘Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil’. Lindo samba do Salgueiro. Linda noite”, escreveu Courrege ao posar com a amada e compartilhar registros do desfile.

Carol também publicou uma foto ao lado do repórter e chegou a responder o comentário de uma internauta que lembrou que a notícia já havia sido lançada por esta colunista que vos escreve.

“E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás (risos)”, escreveu uma seguidora. “Informação da Fábia. Bom que o Bruno Cortês já estava ciente”, disse outra. Carol Barcellos, então, respondeu: “Amor. E não fofoca…”.

Na época da notícia dada pela coluna, Marcelo Courrege era casado com Renata Heilborn. A moça também é jornalista e deixou a emissora em julho de 2023, após quase 10 anos. Ela, inclusive, era muito amiga da atual do ex-marido. Segundo fontes da coluna, ela teria ficado surpresa com a situação.

Já Carol Barcellos se casou com André Vianna, em janeiro de 2022, em uma super celebração em à beira da praia, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Discreta quanto sua vida pessoal, também ela já foi casada com Bruno Cortês, repórter do SportTV, com quem teve uma filha, Júlia