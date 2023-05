Marcelo Freixo se filia ao Partido dos Trabalhadores (PT)

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em cerimônia realizada nesta sexta-feira (5/5) no Rio de Janeiro.

O evento contou com a participação da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

Marcelo Freixo fez carreira política no PSol e nas últimas eleições disputou o governo do Rio de Janeiro pelo PSB, mas deixou o partido no início deste ano após ser derrotado por Cláudio Castro (PL).

Na cerimônia de filiação, Freixo falou sobre o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O PT tem uma longa história de contribuições para a construção da democracia e um projeto de país baseado na inclusão social, no diálogo e na promoção da dignidade de todos os brasileiros. Estamos reconstruindo nosso país com o presidente Lula e agora também terei a honra de ajudar a construir o nosso partido no Rio de Janeiro e no Brasil”, declarou Marcelo Freixo.

O presidente da Embratur comentou sobre a possibilidade de Eduardo Paes (PSD-RJ) ser o nome da sigla para disputar o governo do Rio de Janeiro em 2026 contra a chapa formada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu acho que o nome do Paes é um nome que pode ser de consenso do campo democrático. Principalmente se do lado de lá vier uma expressão direta da família que afundou o Brasil”, afirmou Freixo ao se referir a família Bolsonaro.

O evento foi transmitido pelo canal do YouTube do PT.