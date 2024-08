Marcelo Melo vence estreia de duplas do Masters 1000 de Cincinnati

A dupla do brasileiro Marcelo Melo com o alemão Alexander Zverev estreou com vitória nesta quarta-feira (14) no Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), torneio que serve de preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada. Melo e Zverev derrotaram os anfitriões norte-americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5-7) e 10/2. A parceria Brasil-Alemanha volta à quadra na quinta (15), contra a dupla do salvadorenho Marcelo Arevalo com o croata Mate Pavic, ainda sem horário definido.

“Muito feliz aqui com a primeira rodada. Acho que jogamos muito bem. Aproveitamos as chances que a gente teve o jogo inteiro e fomos muito superiores no super tie-break. Foi um belo resultado, diante de uma dupla que vem jogando muito bem. Eles acabaram de ganhar dois torneios seguidos, Atlanta e Washington. Então, vinham com confiança, mas conseguimos jogar muito bem e isso foi muito bacana. Agora, é usar toda essa energia para o próximo jogo”, analisou o brasileiro.

Este é o quarto torneio que Melo e Zverev jogam juntos nesta temporada. Em abril, eles foram vice-campeões no ATP de Monte Carlo (Mônaco). Também disputaram o Masters 1000 de Indian Wells (EUA) e Roma (Itália).

Também na quinta (15), a paulista Luisa Stefani, uma das representantes do Brasil nos Jogos de Paris, disputa as oitavas de final de duplas femininas ao lado da holandesa Demi Shuurs, em horário ainda a ser definido. Elas enfrentarão as chinesas Yuan Yue e Wang Xiyu. Na estreia, Stefani e Shuurs superaram a dupla da romena Monica Niculescu com a chinesa Guo Hanyu por 6/1 e 7/5.