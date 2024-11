Marcelo se manifesta após demissão do Fluminense. Veja

O jogador lateral Marcelo se manifestou pela primeira vez, neste domingo (3/11), após rescindir contrato com o Fluminense depois de um desentendimento público com o técnico Mano Menezes.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o jogador destacou a “etapa magnífica” que viveu no clube e reforçou laços sentimentais nesta segunda passagem, que teve como ápice a conquista da Libertadores da América no ano passado.

O jogador encerrou o comunicado dizendo que “a verdade, como o sol, sempre sairá”.

Rescisão

Assim, o jogador encerra uma passagem curta, mas vitoriosa pelo clube que o revelou para o futebol.

Marcelo chegou ao Tricolor Carioca em 2023, sendo recebido pelos torcedores no aeroporto aos gritos de “Uh, vem que tem, é o moleque de Xerém”.

Em sua passagem pelo clube carioca, Marcelo acumulou 107 jogos, 11 gols e três assistências com a camisa do Fluminense.

O lateral foi peça importante nas campanhas dos títulos do Campeonato Carioca de 2023 diante do Flamengo, quando o Fluminense goleou o Rubro-Negro por 4 x 1 no segundo jogo garantindo a conquista com direito a golaço de Marcelo.

Além disso, Marcelo foi um dos principais nomes do Fluminense na conquista inédita da Libertadores em pleno Maracanã diante do Boca Juniors.

Com a passagem marcante e vitoriosa pelo clube do Rio de Janeiro, o ex-jogador do Real Madrid foi homenageado. No inicio de setembro, o estádio do CT Vale das Laranjeiras, local de treinos da base em Xerém, foi batizado com o nome do jogador.

Barraco

Aos 45 minutos da etapa final, o treinador do Fluminense iria colocar Marcelo em campo. No entanto, enquanto conversavam na beira do gramado, Mano Menezes desistiu de colocar o lateral em ação.

“Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída”, declarou Mano Menezes em entrevista coletiva.

Veja a íntegra da nota de Marcelo:

“Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém.

Quero agradecer à minha mulher Clarice, aos meus filhos Liam e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim.

Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração.