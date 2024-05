Marcha para Jesus acontece nesta quinta em SP com música gospel, louvor e políticos

A 32ª edição da Marcha para Jesus está marcada para esta quinta-feira (30), com início às 10h na estação Luz do metrô, na região central de São Paulo. O evento, que reúne fiéis de igrejas cristãs, seguirá em direção à praça Campo de Bagatelle, na zona norte da cidade, onde um palco foi montado para apresentações de música gospel e louvor. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram presença no evento. O presidente Lula também foi convidado, mas não confirmou participação. O tema desta edição é “Dupla Honra”, fazendo referência ao versículo bíblico.

Entre as atrações musicais confirmadas estão os cantores Aline Barros, Roberto Thalles, Lukas Agustinho, Ton Carfi, Theo Rubia, Isadora Pompeo, Cassiane, Bruna Karla, Valeska Mayssa, Midian Lima, Gabriel Asaph e Victin, além da dupla Jefferson e Suellen e dos grupos Renascer Praise e Morada. A organização irá arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul nos pontos de coleta localizados ao lado da estação da Luz e na praça Campo de Bagatelle.

Antes da marcha principal, está programada a Marcha Kids, que reunirá crianças e seus pais em frente à estação Tiradentes do metrô. Ao longo do trajeto, algumas vias serão interditadas para garantir a segurança dos participantes. Além disso, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados durante o evento. A Polícia Militar estima que cerca de 300 mil pessoas compareceram à edição da Marcha para Jesus em 2023.

