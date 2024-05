Marcha Para Jesus: Caiado defende segurança para “preservar famílias”

São Paulo – O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) discursou na 32ª edição da Marcha Para Jesus, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (30/5), e defendeu o investimento em segurança como forma de preservar as famílias. O evento, um dos maiores do segmento cristão no país, reúne milhares de fiéis na zona norte da cidade desde o início da manhã.

“Vocês representam a família. Vocês representam as pessoas que acreditam e que vêm aqui na nossa Marcha Para Jesus para poder levar uma mensagem de louvor a Jesus Cristo” discursou Caiado.

“Para dizer em alto e bom som: nós querermos preservar a família em nosso país. E a maneira de preservar é exatamente fazer com que tenhamos condições de implantar a segurança pública cada vez melhor, para não deixar que a droga avance sobre as famílias.”, completou o governador.

Mais cedo, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) também discursou no evento, ao subir em um trio elétrico, ao lado da esposa. O emedebista disse que estava emocionado por participar do encontro e pediu orações para a população gaúcha. “Que a gente possa neste momento de fé da Marcha também colocar os irmãos do Rio Grande do Sul nas nossas orações”, afirmou o prefeito.

Em entrevista aos jornalistas que estavam no local, Nunes comentou o resultado da última pesquisa Datafolha, que mostra um empate técnico entre ele e Guilherme Boulos (PSol) na disputa pela Prefeitura: “Fiquei feliz porque a gente continua crescendo, mesmo tendo mais candidatos dentro da pesquisa. O principal adversário está caindo, a rejeição dele tem aumentado”.

Boulos é rejeitado por 32% dos eleitores, o maior índice entre os nomes dos pré-candidatos. Disseram que não votariam em Nunes 24% dos entrevistados para a pesquisa.

Pedidos por Israel A 32ª edição da Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), em Santana, na zona norte de São Paulo, desde a manhã desta quinta-feira (30/5).

Multidão de fiéis na Marcha para Jesus em São Paulo

Multidão de fiéis na Marcha para Jesus em São Paulo

Multidão de fiéis na Marcha para Jesus em São Paulo

Multidão de fiéis na Marcha para Jesus em São Paulo

A programação deste ano tem atrações como as cantoras Aline Barros e Sarah Beatriz, e o artista gospel e membro do elenco da série Sintonia, da Netflix, Ton Carfi.

O evento começou às 10h, ao lado da Estação da Luz, no centro da cidade, e o público caminhou com um trio até a zona norte da capital, onde um palco recebe parte das apresentações.

Entre os louvores e discursos, alguns fiéis ergueram bandeiras de Israel. Nas redes oficiais do evento, a organização da Marcha pediu paz para o país, que vive uma guerra contra o Hamas.