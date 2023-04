Márcia Witczak é demitida da Globo após 25 anos e se pronuncia

A jornalista cultural Márcia Witczak, um dos principais nomes do ramo no Distrito Federal, deixou a Globo após 25 anos. Ela foi dispensada na onda de cortes que atinge a empresa.

Pelas redes sociais, Márcia Witczak se pronunciou sobre a saída da emissora.

“Gente querida, depois de mais de 25 anos na Globo Brasilia, e 20 só na editoria de cultura, deixo hoje a emissora. A vida é movimento e eu sou só gratidão por tudo! Vida que segue, estamos juntos”, escreveu a jornalista.

A Globo justificou os desligamentos por meio de nota.

“A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução. Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliaço do cenário econômico do país e dos negócios”, diz o texto.

“Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, completou a emissora.