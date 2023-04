Márcia Witczak sobre demissão da Globo: “Um choque, mas não fiquei triste”

Dispensada da TV Globo nessa quinta-feira (6/4), após 26 anos, Márcia Witczak fez uma live em seu Instagram para contar como reagiu à demissão. “Foi um choque, mas não fiquei triste”, contou.

“Meu sentimento, juro pra vocês, foi de gratidão. Caramba, fazer o que a gente gosta por um dia é uma delícia, por uma semana é maravilhoso, por 25 anos é sensacional”, afirmou a repórter do DFTV. “Não me senti triste nem com raiva. Fiquei muito grata por ter conseguido fazer tudo que eu queria na Globo”, frisou a profissional, considerada uma das principais jornalistas da cultura da capital.

“É um luto e a gente tem que viver o luto. Eu tenho 52 anos, 26 anos da minha vida foi dentro da Globo, metade dela. É um pedaço de mim que está acabando. Mas ao mesmo tempo é tanta realização, tanta mensagem de carinho”, comentou Márcia.

Márcia Witczak

Jornalista é bastante querida por produtores e artistas locais

Questionada se já tem um novo emprego, Márcia afirmou que tirará um tempo para descansar. “Minha filha, meu marido estão felizes que eu vou parar um pouquinho”.

