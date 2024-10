Marcio Garcia põe à venda sua mansão no Rio por R$ 250 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A casa de Marcio Garcia, considerada uma das mais caras do Brasil, foi colocada à venda pelo apresentador. A mansão fica no bairro do Joá, um dos mais nobres do Rio de Janeiro.

Com 6 mil m², a casa tem sete suítes, 18 banheiros, três cozinhas, piscina olímpica, jacuzzi, boate, campo de mini-golfe e até um bunker. Só de área íntima são 2 mil m².

A casa tem três entradas independentes e vista para a Pedra da Gávea. O paisagismo é assinado por Roberto Burle Marx (1909-1994). O imóvel é 100% alimentado por energia solar.

Vale ressaltar que Marcio investe atualmente na construção civil. O ator, que ganhou muito dinheiro fazendo bailes de debutantes, é sócio do Banco de Crédito Móvel (BCM), que está levantando um condomínio no Recreio do Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade.

