Márcio Garcia tem projeto vetado pela Globo e audácia surpreende canal

1 de 1 Marcio Garcia – Foto: Divulgação|GloboMárcio Garcia até tentou emplacar um novo projeto na TV Globo, mas a emissora teria se recusado em produzi-lo. De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a falta de trabalho para o apresentador deve resultar no desligamento de Garcia do canal carioca.

Em seu Instagram, Garcia vem comentando que está prestes a voltar ao ar com um novo projeto, onde ele diz se tratar de um programa com um pouco de tudo que ele já fez na TV.

“E se puder ser visto na TV aberta, YouTube, streaming, em todas as plataformas de mídia digital e ainda ouvido no rádio? Curte a ideia? Chega de dar pistas… em breve eu conto mais do que vem por aí ainda este ano”, escreveu o ator em sua conta oficial (veja a publicação a baixo).

O F5, no entanto, diz que a Globo não entrou na onda de Garcia e negou aproveitar o projeto. A postagem do ator, inclusive, teria pegado a direção do canal de surpresa, já que o contrato fixo de Márcio com a emissora termina este ano e não deve ser renovado.

Márcio não apresenta um programa na emissora desde 2022, quando esteve no comando do The Voice Kids.

