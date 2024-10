Marco Aurélio (Novo) e Ricardo Silva (PSD) disputarão 2º turno em Ribeirão Preto

Cidade foi uma das mais afetadas pelos incêndios em 2024; durante a campanha, Silva se comprometeu a implementar políticas públicas para o meio ambiente

Reprodução / Instagram / Fecebook / @Marco Aurélio / @Rodrigo Silva

Ribeirão Preto é a oitava maior cidade de São Paulo com 704.874 moradores, a cidade que se destaca pelo desenvolvimento do agronegócio



O candidato do PSD à Prefeitura de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva, disputará o segundo turno com Marco Aurélio (Novo). Com 99,23% das urnas apuradas, a eleição está matematicamente definida – Silva teve 48,52% dos votos válidos e Marco Aurélio, 24,87%. Roque (PT) teve 15,28%, André Trindade (União Brasil) teve 10,97% e Matheus Coelho (DC), 0,35%.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes