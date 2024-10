Marco Pigossi revela como começou romance com Marco Calvani

Marco Pigossi se casou, recentemente, com o cineasta italiano Marco Calvani. Os dois assumiram o namoro em novembro de 2021. O brasileiro relembrou o início do relacionamento e detalhou o pedido de casamento.

“Eu digo a todos que há uma história de amor por trás da história de amor. Nós estávamos nos apaixonando enquanto ele terminava o roteiro”, declarou, em entrevista à Variety. Os dois desenvolveram juntos o filme Maré Alta.

Pigossi explicou que passou a receber diversas perguntas sobre o filme. “Ele sempre me perguntava coisas como ‘qual o seu poema favorito no Brasil? Como seria uma cidade muito conservadora no interior?’. Eu não sabia o que ele estava escrevendo. Eu não estava pensando sobre esse roteiro”, descreveu.

“Então, começamos a morar juntos um mês depois, como um casal de lésbicas, e ele me entregou o roteiro”, relatou

O brasileiro relatou que teve uma surpresa quando recebeu o documento de Calvani. “O poema que eu contei a ele estava no começo do texto. Eu comecei a chorar imediatamente e ele disse: ‘Eu escrevi isso para você. Eu estava me apaixonando por você enquanto me apaixonava pela personagem. É uma Loucura”, detalhou.

Por fim, Marco Pigossi relatou como foi o pedido de casamento. “Estávamos na praia, e Marco disse ‘Este é o lugar onde decidimos construir uma vida juntos. Este é o lugar onde decidimos morar juntos. Este é o lugar onde acabamos de terminar [o filme]. Então, este é o lugar onde vou pedir você em casamento”, encerrou.