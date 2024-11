Marcos Braz é hostilizado por torcedores após saída de Gabigol: “Estão chutando ele do Flamengo”

O Flamengo conquistou sua quinta Copa do Brasil na noite do último domingo (10), vencendo o Atlético-MG por 1 a 0 (4 a 1 no agregado). No entanto, o que deveria ser uma noite de celebração para a torcida rubro-negra, foi marcada por indignação e frustração com o anúncio da saída de Gabriel Barbosa.

Após Gabigol declarar sua saída do clube e expressar descontentamento com a diretoria durante as negociações, torcedores protestaram contra o vice-presidente Marcos Braz, na chegada da delegação ao Rio de Janeiro. Veja:

O vídeo divulgado pelo BTB Sports registrou gritos como: “Bandido do c****”, “toma vergonha na cara”, “pede pra sair” e “mais uma final e ele [Gabigol] fez de novo. Estão chutando ele do Flamengo. É um absurdo!”. Braz, alvo das críticas, entrou em um carro, demonstrando uma atitude interpretada como deboche pelos torcedores.