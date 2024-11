Marcos Braz revela detalhes do afastamento de Gabigol

O atacante Gabigol segue afastado do Flamengo desde a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no último dia 10 de novembro. Segundo informações, o atleta foi punido por atos de indisciplina. Relatos apontam que o camisa 99 não gostou de ser substituído no intervalo da partida contra o Galo e, além disso, teria incomodado a diretoria rubro-negra com declarações polêmicas em entrevista depois do jogo. Na ocasião, Gabriel Barbosa insinuou que Rodolfo Landim (presidente do Flamengo) e Marcos Braz (vice de futebol do clube) não tinham palavra por desistirem de sua renovação de contrato.

Em entrevista, Braz quebrou o silêncio e trouxe detalhes da situação: “A gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há seis anos na vice-presidência de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando achava que o clube deveria se posicionar, chegou e sempre fez isso de maneira pontual. Eu comuniquei ao Filipe Luís, claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tenho uma excelente relação com ele. Mas, para deixar claro: o Filipe Luís foi comunicado. O que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora, vou deixar claro, o que foi dentro do vestiário ficará no vestiário, mas um ou dois fatos eu presenciei. Entendemos que precisaria ter um ajuste, e isso foi feito com o Gabriel saindo dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá. Ele voltará normalmente a partir do próximo jogo, contra o Fortaleza, e cumprirá seu contrato até o final como fez até agora com muita tranquilidade, e o Flamengo também”.

O Flamengo volta a campo contra o Fortaleza, na próxima terça-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é a quarta colocada no Campeonato Brasileiro, com 62 pontos em 34 jogos. São 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, somando 60% de aproveitamento.