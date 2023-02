Marcos do Val anuncia que vai renunciar ao Senado e sair definitivamente da política

Senador com mandato previsto até 2026 também informou que retornará aos Estados Unidos e que ataques recentes e perda do convívio com a família pesaram na decisão; a suplente Rosana Foerst deve assumir o posto

Waldemir Barreto/Agência Senado

Senador Marcos do Val anunciou seu afastamento na madrugada desta quinta-feira, 2



Nesta quinta-feira, 2, o senador Marcos do Val (Podemos) anunciou seu afastamento do mandato de senador da República. Por meio de uma publicação em seu Instagram, feita durante a madrugada, o parlamentar também citou problemas de saúde que teve em 2019 e informou que vai retornar aos Estados Unidos: “Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta, comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política. Perdi a convivência com a minha família em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no pedido de afastamento do senado e voltarei para a minha carreira nos EUA”. Como mandato está previsto até 2026, a suplente Rosana Foerst deve assumir a cadeira do senador. Até 2021, ela trabalhou como gerente de Benefícios e Transferência de Renda da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo.

O parlamentar finaliza a postagem com um pedido de desculpas ao eleitorado: “Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado estão sendo muito pesadas para a minha família. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores. Desculpem, mas meu tempo, a minha saúde e até a minha paciência já não estão mais em mim! Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração”. Em 2018, o parlamentar foi eleito pelo Estado do Espírito Santo com 24,08% dos votos. Natural de Vitória, o político de 51 anos é militar da reserva, instrutor, consultor e palestrante na área de segurança pública. Além disso, o capixaba também tem uma empresa de consultoria e treinamento de policiais com atuação no Brasil e no exterior.