Marcos do Val diz que quebra de sigilos de Bolsonaro têm ‘zero possibilidade’ de revelar crimes

Presidente Lula assinou despacho determinando que a Controladoria-Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, decisões que impuseram sigilo de 100 anos sobre documentos e informações da Administração Pública

THIAGO RIBEIRO/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente Jair Bolsonaro (PL) acenando a apoiadores



Em primeiro ato após posse presidencial, ocorrida neste domingo, 1, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a revogação de decretos assinados na gestão anterior. Além disso, o presidente também assinou um despacho determinando que a Controladoria-Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, decisões de Jair Bolsonaro (PL) que impuseram sigilo de 100 anos sobre documentos e informações da Administração Pública. Nesta terça-feira, 3, em entrevista à Jovem Pan News, o senador Marcos do Val (Podemos), que foi aliado do governo de Bolsonaro, negou a possibilidade de crimes serem revelados com a quebra dos sigilos: “Acho que são coisas de questão pessoal”.

“Tem coisas que, mesmo a gente sendo figura pública, não precisa divulgar. Se tem essa lei que permite sigilo de 100 anos, não vão fazer isso para esconder corrupção. Se não, o atual presidente, o qual foi condenado por corrupção em três instâncias, podia ter colocado em sigilo artimanhas do governo anterior para tentar esconder seus crimes. Acho que é da área mais pessoal, questões que envolvem à família e se ele tomou vacina, ou não. Mas, a questão de algo ilícito ou crime tem zero possibilidade. Se não, todos os presidentes fariam uso desse silêncio de 100 anos”, argumentou o parlamentar. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.