Marcos do Val nega afastamento do cargo por questões de saúde e diz que continuará no Senado

Senador compartilhou documento médico em que confirma estar apto para cumprir as funções parlamentares

Marcos Oliveira/Agência Senado

Senador veio a público com denúncias a respeito de suposto plano do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para contestar o resultado das eleições 2022



O senador Marcos do Val (Podemos-ES) negou nesta quarta-feira, 8, que vá se afastar do cargo por questões de saúde. Em nota encaminhada a jornalistas, o parlamentar disse que circula informações de que ele tiraria “licença por questões de saúde ou por motivos pessoais”, o que não seria verdade. “Comunico a todos que isso não procede e que seguirei trabalhando normalmente no Senado Federal“, afirmou Do Val. O senador também compartilhou um documento médico, assinado pelo psiquiatra Bruno Andrade Jess, em que atesta sua saúde. “Atesto para os devidos fins que o Senador Marcos Ribeiro do Val foi avaliado por mim em 07/02/2023 e que encontra-se apto, do ponto de vista de sua saúde, para o exercício do cargo”, diz o atestado, emitido também nesta quarta. No início da semana, em entrevista ao programa Linha Direta, da Jovem Pan News, Marcos do Val reconheceu ter vivido um quadro semelhante à síndrome de burnout, entendida como distúrbio do esgotamento profissional com “sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade”, define o Ministério da Saúde. O senador, que veio a público com denúncias a respeito de suposto plano do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para contestar o resultado das eleições 2022, afirmou ter feita as primeiras declarações como um “desabafado”, em uma “explosão emocional”. “A pressão dos ataques me abalaram, a pressão de traidor, traidor. Achei que deveria deixar as coisas claras, não ter nada meio contado”, declarou, reconhecendo, no entanto, que foi “infeliz” na live.