Marcos Miranda grava novo clipe em Itamaraju com foco em inclusão

O cantor gospel evangélico Marcos Miranda estará gravando mais um videoclipe em nossa cidade no dia 4 de outubro, às 19h30. A produção, intitulada O Amanhecer, tem como objetivo não apenas transmitir uma mensagem espiritual, mas também promover a arte cultural e social. O projeto é voltado especialmente para cadeirantes, deficientes auditivos, visuais, autistas e outros grupos com dificuldades de acessibilidade, além de ser aberto ao público em geral de Itamaraju.

A gravação ocorrerá no templo da Primeira Igreja Batista, localizado na Praça 2 de Julho, além de contar com filmagens em pontos estratégicos de diversos bairros. Todos os participantes são profissionais de Itamaraju e região, destacando o talento local.

Após a finalização do clipe, será lançado um podcast com um show especial voltado para o mesmo público, que será divulgado nas redes sociais. Este projeto audiovisual é considerado inédito no cenário evangélico da cidade e promete engajar a comunidade com uma mensagem inclusiva e inspiradora.