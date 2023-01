Marcos Oliveira, o Beiçola da ‘Grande Família’, revela que convive com alucinações

O ator Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beiçola em “A Grande Família”, disse ao programa “A Tarde É Sua” nesta segunda-feira, 2, que está vivendo alucinações após uma delicada cirurgia de renal. Entre os delírios, o ator afirmou ter visto “um homem que vestia a roupa do Agostinho e pedia a enfermeira para fazer xixi”

“Eu estou em um processo, que na verdade ainda está no meio, passando por uma turbulência. Desde o dia seis de dezembro está sendo uma loucura. Eu entrei em convulsão e tive delírios maravilhosos. Parecia que eu estava em uma peça de teatro e só tinha gente enferma. Tinha ainda um homem que vestia a roupa do Agostinho e pedia a enfermeira para fazer xixi”, disse durante participação no programa “A Tarde é Sua”.

Com tom bem humorado, Marcos afirma que o momento vivido “foi uma loucura” e detalha outras alucinações vividas no hospital: “Foi lindo, de uma poesia… Era assoalho de madeira, com camas brancas e toda aquela aparelhagem. Tinha pessoas loucas também naquele meio. Eram atores com roupas de bailarina dançando em cima da cama”.

Durante os momentos de crise, o ator teve pouca ajuda de amigos que também fizeram parte de “A Grande Família”. Para Sônia Abrão, apresentadora do programa que participava, Marcos Oliveira disse que apenas Marco Nanini e Lúcio Mauro Filho lhe prestaram apoio.

Marcos Oliveira foi internado em 2021

O ator Marcos Oliveira, que interpreta Beiçola em “A Grande Família”, foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, no dia 7 de dezembro. A causa foi um problema urinário.

Em suas redes sociais, escreveu: “Passando para agradecer o carinho de todos. Está tudo bem. Tive um probleminha para urinar que há anos me perturba. Graças ao universo, consegui um médico ótimo que me ajudou e ainda essa semana resolvo isso”.