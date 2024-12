Marcos Oliveira, o Beiçola, diz ter agenda profissional cheia após golpe e ordem de despejo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Marcos Oliveira, 68, ator eternizado na teledramaturgia brasileira com o personagem Beiçola, de “A Grande Família” (Globo), disse ter uma lista extensa de projetos profissionais encaminhados para o ano de 2025. Em entrevista ao jornal O Globo, ele falou sobre sua atual situação financeira e agenda profissional.

O ano de 2024 não foi tão fácil para o ator. Ele enfrentava uma crise financeira e recebeu uma ordem de despejo após atrasar o pagamento do aluguel de seu apartamento no Rio de Janeiro. Em setembro, Oliveira passou mal e teve que passar por um cateterismo de emergência.

A dificuldade financeira começou pela ausência de trabalhos desde 2014 e se agravou por causa de golpes. O ator acusa na Justiça um homem de estelionato. “Enquanto eu estava acamado depois de uma cirurgia na pandemia, ele pegou meus cartões do banco, tirou foto minha e fez empréstimos que hoje já estão perto de 500 mil reais”, disse Oliveira ao Globo.

Sua advogada, porém, conseguiu reaver parte do que foi perdido e ele afirmou estar recebendo um valor -sem especificar quanto. “Com isso, não tive apenas o nome sujo e a vida para lá de exposta, mas perdi trabalhos que me davam a condição que eu tinha”, falou na entrevista.

Mas as oportunidades profissionais parecem ter voltado com tudo. Oliveira disse estar envolvido em diferentes frentes de trabalho.

Na música, afirmou estar fazendo o show “Outros Tempos”, com o músico Daniel Ansor, no qual canta MPB.

No cinema, ele disse ter estreado três filmes independentes no mês passado. Contou que, para 2025, tem convite para quatro outras produções, uma delas filmada no fim de janeiro no Rio.

“Em fevereiro estou me programando para ir a Portugal filmar o piloto de uma série de comédia sobre uma aristocrata que perde tudo. Farei uma senhora sessentona que, de duquesa, vira dona de casa. Eu amei o convite e topei na hora. Ficarei uns dias lá e depois volto ao Brasil, pois tenho um espetáculo para fazer em São Paulo, ainda em pré-produção”, comentou ao Globo.

De acordo com ele, de abril até junho, seu compromisso é com o cinema. Mas, em maio, enquanto filma, estará em cartaz no Nordeste do Brasil com outro espetáculo, “As loucas de Copacabana”.

“Minha vida estará uma loucura. Além disso, tenho convites para projetos em fase de pré-produção que ainda não posso divulgar até estarem com contrato assinado”, complementou.