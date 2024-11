Marcos Pasquim diz que ambiente de ‘Babilônia’ ficou ruim após beijo lésbico de Fernanda Montenegro

O ator Marcos Pasquim, que interpretou o instrutor de saltos ornamentais Carlos Alberto na novela “Babilônia”, comentou neste sábado (02) sobre as dificuldades enfrentadas nos bastidores da trama. Em entrevista ao programa do SBT “Sabadou”. Pasquim afirmou que o beijo lésbico entre as personagens de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, exibido no primeiro capítulo, causou “um rebuliço” e resultou em mudanças significativas no desenvolvimento da novela.

Na entrevista, o ator destaca que a situação por trás das câmeras não ficou em um ambiente confortável, “‘Babilônia’ tinha tudo para dar certo, mas tudo foi alterado na última hora após o beijo da Fernanda e da Nathalia. Quando uma novela começa, o público demora uns 15 dias para entender quem são os personagens, e já no primeiro dia esse beijo provocou uma grande repercussão”, disse ele.

Cena do beijo entre as atrizes | Foto: Reprodução / TV Globo