Marcos Pereira desiste de candidatura à sucessão da Câmara dos Deputados e decide apoiar Hugo Motta

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, confirmou em nota oficial que desistiu de concorrer à presidência da Câmara dos Deputados para apoiar o correligionário Hugo Motta (PB). “Uma decisão em prol da Câmara, de todos os deputados e do Brasil”, disse o parlamentar, em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (4). Para justificar a desistência, Pereira argumentou que recebeu na terça-feira (3) um apelo de vários líderes de partidos que não possuem candidaturas para que, em prol do Brasil, buscasse uma solução consensual que unificasse a Câmara com serenidade, diálogo e previsibilidade. “A candidatura à presidência da Câmara é uma construção coletiva com todos os líderes partidários e deputados. Sou mais um entre os 513”, frisou.

Na nota, o deputado diz que diante deste cenário, decidiu abrir mão de sua candidatura, colocando ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a opção do líder da bancada do Republicanos, Hugo Motta, para que ele seja o nome de consenso entre todas as alas políticas do plenário. Marcos Pereira já havia comunicado a decisão ao presidente Arthur Lira e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo aliados de Pereira, ele ainda não discutiu nenhuma contrapartida para deixar a disputa.