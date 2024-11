Marcos Pereira: escolha de Motta por Lira foi para não perder eleição

Em entrevista ao Metrópoles nesta quarta-feira (6/11), o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), disse que sua desistência em concorrer à presidência da Câmara dos Deputados foi motivada pelo atual presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL), que preferiu dar “musculatura” a uma candidatura que angariasse maior adesão entre os partidos.

De acordo com Pereira, Lira afirmou que não poderia “perder a eleição” e, por isso, decidiu que a melhor opção seria estar ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB), que teria maior força para garantir apoio entre as siglas. “Ao ver que a candidatura de Hugo poderia ter mais aderência, ele foi para o pragmatismo de não correr riscos no resultado de fevereiro”, disse.

Porém, o deputado afirmou que, há mais de um ano e meio, já era avisado por outros políticos sobre o “trunfo” que era ter Motta no seu partido e acredita que a decisão foi a melhor a ser tomada. “E, pela experiência de quatro mandatos, ele poderia vir a ser essa candidatura de consenso. E o resultado está se verificando com mais de 12 partidos declanado apoio”, afirmou.