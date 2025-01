Marcos Semeadores grava DVD ao vivo durante festival gospel em Salvador

_Evento gratuito acontece neste sábado (1º), na Catedral dos Milagres, e reúne grandes nomes da música gospel_

Neste sábado (1º), Salvador será palco de um grande encontro da música gospel com a gravação ao vivo do DVD do cantor Marcos Semeadores. O evento acontece durante o “Bahia Verão Gospel”, na Catedral dos Milagres, em Stella Maris, e promete reunir uma multidão de fiéis e amantes do pagode gospel. A entrada é gratuita.

A partir das 15h, o público poderá conferir uma programação especial, que contará com apresentações de nomes consagrados do cenário gospel, como Mizael Mattos, Sandro Nazireu e Cristiano Chama Lord.

“Vai ser um momento de muita alegria, com muita gente boa, e eu sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade de apresentar o meu trabalho, gravar esse DVD com a presença de tantos amigos queridos”, celebrou Marcos Semeadores.

O evento promete uma tarde de louvor e celebração, reforçando a força do pagode gospel no cenário musical brasileiro.