Margareth Menezes manda Palmares apagar foto com apoiador do Hamas

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, ficou enfurecida com a publicação da foto de um encontro do presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, com Sayid Tenório, apoiador do grupo terrorista Hamas que foi demitido de um cargo na Câmara após comemorar os ataques a Israel, em outubro de 2023.

A foto de Rodrigues e Tenório foi publicada no perfil oficial da Fundação Palmares na última quarta-feira (21/2), data em que eles se encontraram na sede da fundação. Sayid Tenório foi recebido enquanto presidente do Centro Islâmico de Brasília. A postagem já foi apagada e a reunião não consta mais na agenda do presidente da Palmares.

Margareth soube ontem à noite da divulgação da foto e telefonou para João Jorge Rodrigues. Ela repreendeu o presidente da Palmares e mandou apagar o conteúdo. Rodrigues disse não saber do histórico de Sayid Tenório e excluiu a postagem.

A ministra ficou particularmente irritada porque já tinha passado orientação no ministério de que não queria ver subordinados se envolvendo nesse tema, que não é relacionado à pasta que ela comanda.

Ex-assessor da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara, comandada pelo deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), Sayid Tenório comemorou os ataques do Hamas em território israelense, que deixaram cerca de 1,2 mil mortos em 7 de outubro, e chegou a zombar de uma das mulheres israelenses sequestradas pelos terroristas. Ele foi demitido pelo parlamentar.