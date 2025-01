Margareth Menezes promete participação ativa no Carnaval de Salvador em 2025: “Construção de um legado popular”

A cantora, que desde 2023 assumiu o cargo como ministra da Cultura no governo Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que espera conseguir se dedicar a grande paixão de estar nos palcos, ao mesmo tempo em que divide as funções como a grande representante da cultura do Brasil.

“Eu tenho buscado me equilibrar nessa missão. Eu recebi o convite do presidente Lula, mas também não posso deixar a minha carreira e não fazer, prestigiar e fortalecer esses momentos pontuais e importantes, como os 40 anos da Axé Music, dessa geração. Eu vejo isso como um movimento de geração mesmo.”

Com agenda semi-definida para fevereiro, e com show especial marcado para o dia 15, com a participação de Ivete Sangalo e Daniela Mercury no Candyall Guetho Square, Margareth afirma que em 2025 fará mais pela própria carreira.

“Esse ano eu vou me apresentar mais. Tenho me segurado nos dois últimos anos tenho feito menos, mas esse ano precisa, não dá pra não participar nesse momento. É uma construção de um ritmo, um legado popular.”