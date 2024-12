Maria da Graça Miziara reúne convidadas em animado almoço de Natal

Ao longo de todo o ano, a mente à frente da multimarcas Salve Rainha, Maria da Graça Miziara, oferece eventos com marcas parceiras. Anualmente, quando o calendário marca o mês de dezembro, a empresária reúne as amizades e clientes em um almoço de Natal, que já virou tradição na capital federal. Dessa vez, o evento ocorreu na última sexta-feira (6/12).

Para a ocasião natalina ficar mais que perfeita, Maria da Graça contou com a parceria da Shoes Barreto, capitaneada por Tainah Barreto; da Mandiê Doceria, de Amanda Figueiredo; e da JJ Diamonds, de Alessandra Paiva.

Anfitriã nata e atenta aos mínimos detalhes, Maria da Graça Miziara não mede esforços ao planejar e receber convidadas em um evento de Natal. A temporada é considerada por ela como “a data mais importante do ano”, conforme descreveu em entrevista à coluna Claudia Meireles.

“O nascimento do menino Jesus, para mim, representa tanta coisa. É a história de salvação. Então, é muito importante celebrarmos”, destacou o nome por trás da loja Salve Rainha.

Tradicionalmente, a empresária não costuma fazer o almoço natalino às sextas-feiras por acaso. “É um dia que as pessoas já estão mais no clima de fim de semana e podem vir mais tarde”, revelou. Segundo Maria da Graça, confraternizar é o verdadeiro “espírito” da multimarcas Salve Rainha.

“Agradecer e confraternizar são o espírito da loja, porque as pessoas vêm o ano inteiro, então, chegou o momento de homenagear, agradecer. Nada mais legal que um almoço gostoso feito para receber todo mundo”, explicou a empresária.

Veja highlights do almoço natalino no vídeo abaixo:

Decoração de Natal

A ornamentação do evento impressionou pelo capricho. Desde os ambientes instagramáveis até as mesas postas trouxeram uma riqueza de detalhes fascinantes. Enquanto Maria da Graça cuidou da decoração de duas mesas, outras três levaram a assinatura de Alessandra Paiva, Tainah Barreto e Ana Valadão.

Além da impecável árvore de Natal, a prataria temática com os desenhos de alces e guirlandas encantou as convidadas. Soldadinhos de chumbo e plaquinhas com a expressão “ho ho ho” serviram de plano para fotografias. As cores vermelho, verde e dourado imperaram nos enfeites.

Quitutes

Após a degustação dos pratos do apetitoso almoço, foi a vez de saborear as sobremesas, que conquistaram os mais diversos paladares. Preparados pela confeiteira Amanda Figueiredo, da Mandiê Doceria, os chocotones trufados, os doces de chantilly e as esculturas de chocolate foram provadas e aprovadas pelas presentes do almoço natalino.

Confira os cliques do evento pelo olhar da fotógrafa Luh Fiuza:

