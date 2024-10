Maria Del Carmen é indicada para vice-liderança do PT após reassumir mandato na AL-BA

A deputada estadual Maria Del Carmen (PT) foi indicada para assumir a vice-liderança do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). O ofício com a indicação foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (16). A parlamentar esteve licenciada do cargo, deixando a AL-BA no dia 31 de julho, e retornando na terça (15).

Até então, quem vinha assumindo função de vice-líder era a suplente Lucinha do MST (PT), que retornou à suplência após a volta de Maria Del Carmen. Agora, a função será dividida entre a deputada e Radiosvaldo Costa (PT), que foi indicado para a vaga no final de julho.

A solicitação sobre o retorno de Del Carmen a vice-liderança foi assinada pela líder do partido na Casa, Fátima Nunes (PT).