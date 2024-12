MARIA: empresa apoiada pela Microsoft ajudou a criar IA do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) apresentou, na segunda-feira (16), a MARIA, ferramenta de inteligência artificial (IA) criada para transformar a produção de conteúdo no Tribunal.

O projeto foi resultado de chamamento público realizado pelo STF em novembro de 2023, convidando empresas a apresentarem protótipos de soluções baseadas em IA. Entre as mais de 20 empresas que se interessaram, seis foram selecionadas.

Entre as escolhidas, a EloGroup está entre as principais responsáveis pelo código-fonte que possibilitou a criação da ferramenta. A consultoria, especializada em tecnologias Analytics e Gestão para negócios digitais, cedeu os direitos do código-fonte e todos os componentes desenvolvidos ao STF.

“Agradeço a essas empresas pela contribuição com talento, tempo e recursos. Destaco, especialmente, a EloGroup, que possibilitou a incorporação da solução, permitindo que sua evolução seja conduzida pela equipe do Tribunal”, afirmou o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

Barroso interage com MARIA (Imagem: STF/Divulgação)

MARIA, EloGroup e Microsoft

O desenvolvimento da MARIA também contou com apoio da Microsoft , parceira da EloGroup no processo de prova de conceito;

, parceira da EloGroup no processo de prova de conceito; “Agradecemos a confiança do STF em adotar nossas soluções para a criação da MARIA. Este trabalho evidencia a excelência de nossos profissionais e nossa capacidade de enfrentar grandes desafios tecnológicos”, declarou André Franco, sócio da EloGroup;

A MARIA chega como marco no uso de IA no Poder Judiciário, consolidando a parceria entre inovação tecnológica e o setor público.

Mais sobre a MARIA

“MARIA” é sigla para Módulo de Apoio para Redação com Inteligência Artificial. Inicialmente, o recurso será usado para resumir votos dos ministros, produzir relatórios em determinados processos e analisar reclamações.

“É iniciativa pioneira que começamos a programar há algum tempo e é marco do compromisso do Supremo com a modernização e com a utilização de inteligência artificial no âmbito do Judiciário”, disse Barroso.

Com a ferramenta, o STF espera aumentar a eficiência dos trabalhos de servidores e melhorar a qualidade dos processos, já que a IA poderá auxiliar na identificação de erros e inconsistências dos textos.

Para saber tudo sobre a nova ferramenta do STF, incluindo suas incumbências, leia esta reportagem do Olhar Digital.

Microsoft apoia empresa que ajudou na IA do STF (Imagem: bluestork/Shutterstock)

O que diz a Microsoft

O Olhar Digital pediu à Microsoft que comente sobre seu apoio à EloGroup e sobre a MARIA. Aguardamos o retorno.

