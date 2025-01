Maria Gladys, avó de Mia Goth, é encontrada após filha relatar desaparecimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Maria Gladys, 85, deixou sua filha preocupada na virada do ano. Depois de não encontrar a mãe no apartamento em que estava ficando no Rio de Janeiro, Maria Thereza Mello Maron fez uma postagem no Facebook dizendo que ela estava desaparecida. Gladys, porém, foi encontrada algumas horas depois do post.

“Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem as 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!”, dizia o post de Maria Thereza na manhã desta quarta-feira (1º).

Cerca de duas horas depois, ela retornou à rede social para esclarecer que tinha encontrado a mãe. “Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico”, escreveu.

Gladys foi fotografada com fãs no Réveillon carioca. Em uma das postagens, usuária do X (ex-Twitter) publicou duas fotos com a atriz e escreveu: “eu e a avó da atriz americana Mia Goth”.

Mia Gypsy Mello da Silva Goth é protagonista dos filmes “MaXXXine”, “X -A Marca da Morte” e “Pearl” e casada com o ator e diretor Shia LaBeouf.

A história que revela o parentesco com a atriz de Hollywood começa com o exílio de Gladys no Reino Unido durante o período da ditadura militar e parece seguir um roteiro de cinema.

Naquela época, de um namoro “simples, mas com liberdade”, como ela disse, veio uma gravidez. Contudo, a paternidade só foi mesmo descoberta na volta da atriz ao Rio de Janeiro, quando um amigo viu que o filho do antigo namorado da atriz era bastante parecido com Raquel Goth, filha de Maria Gladys. Contato feito, amostras de DNA coletadas e pronto, caso confirmado.