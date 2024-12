Maria Pita alcança 200 mil visualizações no YouTube com a música “Sou Teu Pai”

A cantora gospel mirim Maria Pita, de 8 anos, atingiu 200 mil visualizações no YouTube com a música “Sou Teu Pai”, em apenas três semanas de lançamento. A canção, que conta com a participação do cantor e compositor Samuel Messias, vem ganhando destaque no cenário gospel e conquistando o público pela voz marcante da jovem artista.

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Maria Pita tem chamado a atenção não apenas pelo talento, mas também pelo propósito de sua música. A cantora afirmou que deseja usar sua voz para “alcançar várias vidas”.

Samuel Messias, responsável pela composição, celebrou o sucesso da parceria e destacou a importância do talento de Maria. “A voz dela já é uma voz profética para o Brasil”, declarou.

A música continua em ascensão, consolidando Maria Pita como uma das promessas da música gospel no país.

