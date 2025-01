Maria Valentina é o primeiro bebê da nova geração “beta” nascido na Maternidade de Camaçari em 2025

O primeiro bebê nascido em 2025 na Maternidade Regional de Camaçari, unidade da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), chama-se Maria Valentina, cujo significado é “aquela que é pura e cheia de saúde”. A família é natural de Pojuca, distante 38 quilômetros de Camaçari. Maria Valentina é filha de Thiala Andrade Ferreira e nasceu aos 24 minutos do dia 1º com 49 centímetros de altura e pesando 3.270 kg.

Maria Valentina passa a fazer parte da primeira geração denominada “Beta’” criada pelo demógrafo e pesquisador social Mark MacCrindle, que incluirá todas as pessoas nascidas entre 2025 e 2039. Esse grupo, segundo o pesquisador, representará 16 por cento da população mundial e será caracterizado por crianças crescidas em um ambiente totalmente tecnológico, impulsionado pela inteligência artificial.

Em outra importante maternidade do estado, também administrada pela FESF, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, o último parto aconteceu às 23h30min de ontem. Até a manhã de hoje, cercado de expectativas, ainda não havia nascido o primeiro bebê de 2025. Mas os recém-nascidos internados nas UTIs do HMIJS deram boas-vindas ao ano novo com mensagens alusivas à data em toucas cirúrgicas que cobrem a cabeça, enquanto permanecem em recuperação nas incubadoras.

Camaçari

A Maternidade de Camaçari fica localizada na área posterior ao Hospital Geral e é administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS). O atendimento da Maternidade é composto 82 leitos de internação nas especialidades de Obstetrícia clínica e cirúrgica com gestão de alto risco, além de 10 leitos de UTI Neonatal (UTIN), 10 leitos de UCI Neonatal (UCINCO), 05 leitos de UCI Neonatal Canguru (UCINCA) e 05 leitos de PPP (pré-parto, parto e pós-parto).

Os municípios atendidos são Camaçari, Conde, Dias D’Avila, Mata de São João, Pojuca e Simões Filho. O acesso se dá por demanda espontânea e referenciada, integrado aos demais pontos de atenção mediante processos regulatórios.

Fotos: Wuiga Rubini/GOVBA