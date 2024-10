Marido atira várias vezes contra mulher dentro de casa em Arniqueiras

Um homem de 48 anos atirou diversas vezes contra a mulher dentro da casa do casal em Arniqueiras, no Distrito Federal. O caso ocorreu na tarde deste sábado (12/10). A mulher conseguiu se esconder no banheiro até a chegada da Polícia Militar do DF (PMDF).

A PM recebeu o chamado de vizinhos do casal por volta das 13h. Os moradores ouviram a mulher pedindo socorro.

Os militares do batalhão de Águas Claras chegaram ao local e conseguiram prender o homem dos disparos em flagrante. A mulher, de 47 anos, foi resgatada sem ferimentos físicos. Segundo a PM, a porta do banheiro apresentava diversas marcas de disparos, “evidenciando a gravidade da situação”.

Durante a abordagem, a PMDF apreendeu duas pistolas com 14 munições deflagradas de pistola, uma carabina calibre 12 com munições, além de um revólver também com munições e duas espingardas de pressão.

O agressor foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para as providências cabíveis.