Marido de ministra se filia ao Republicanos e assume diretório

O prefeito de Belford Roxo (RJ) e marido da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, Wagner Carneiro, conhecido como “Waguinho”, deixou o União Brasil e se filiou ao Republicanos. Na nova sigla, o político assume o diretório estadual do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (10/4).

“Acredito que o Republicanos é um partido que está comprometido com a busca por um estado mais justo e igualitário para todos. Minha meta é continuar lutando por políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, especialmente aquelas que mais precisam de apoio e oportunidades. Meu compromisso com a transparência, honestidade e eficiência na gestão pública continuará sendo a minha principal bandeira”, escreveu o prefeito em sua rede social.

A desfiliação do prefeito acontece em meio a crise do União Brasil no Rio de Janeiro. Luciano Bivar, presidente nacional da sigla, enfrenta insatisfação de seus companheiros fluminenses de partido.

Além da saída do prefeito de Belford Roxo, a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, pediu uma autorização ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se desvincular do União Brasil. O partido ainda é responsável pelo comando de outros dois ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Comunicações, com Juscelino Filho, e Integração e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes.

O partido, formado pela fusão entre o DEM com o PSL, enfrenta também um pedido de desfiliação por justa causa dos deputados federais Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Juninho do Pneu, Ricardo David e Marcos Soares, todos do Rio de Janeiro.

O processo que pede a saída dos parlamentares está sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski que deverá se aposentar nesta terça-feira (11/4).

A debandada do partido acontece após o presidente Bivar e o vice-presidente da sigla Antonio Rueda serem acusados de negociar cargos na gestão de Cláudio Castro (PL) no Rio e também com prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), sem consultar a bancada do estado no Congresso Nacional.